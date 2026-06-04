La Jeune Fille et le Monstre

" Il est difficile d'aimer quelqu'un qui veut ta mort. " Au royaume d'Ordobav, Malka, sait que sa foi yahadi est seulement tolérée par l'Eglise d'Ozmini. Lorsqu'un monstre sanguinaire, surgi des profondeurs de la forêt voisine, commence à enlever des femmes, les autorités restent insensibles à la détresse des habitants. Le sort semble malheureusement s'acharner contre eux quand une ozminienne disparaît à son tour et que la mère de Malka est accusée à tort. Pour l'innocenter, la jeune fille conclut alors un pacte mortel avec le prêtre du village. Si elle capture la créature, sa mère aura la vie sauve. Les apparences sont toutefois trompeuses, et Malka découvrira qu'un monde sépare les histoires de la réalité. Sa quête de vérité ne fera que commencer, et l'étrange golem qui l'attend au fond des bois ne lui facilitera en rien la tâche... Traduit de l'anglais par Antoine Monvoisin " Un conte de fées noir au charme infini. " Ava Reid, autrice d' Un passé englouti et Lady Macbeth " Une fantasy ténébreuse à la profondeur et à la plume aussi précises qu'une aiguille. " S. T. Gibson, autrice de Dot de sang et Indécente initiation " Un conte poignant et atmosphérique, qui parle de résilience, de foi et de rédemption. " Allison Saft, autrice de La Chasseuse et l'Alchimiste et Un si fragile enchantement