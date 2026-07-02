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Luther Strode Intégrale

Justin Jordan, Tradd Moore

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Justin Jordan et Tradd Moore (Silver Surfer : Black , Doctor Strange : Fall Sunrise) sont aux commandes de ce récit complet, proposé en intégrale pour la première fois. Luther Strode est un ado geek tout à fait ordinaire jusqu'à ce qu'il s'inscrive à la "Méthode Hercule", un programme de musculation qui lui promet le corps de ses rêves. Mais les pouvoirs qu'il libère font de lui la cible d'une secte meurtrière aussi ancienne que l'humanité, lui coûtent presque tout et l'entraînent aux quatre coins du monde dans une lutte pour reprendre sa vie en main.

Par Justin Jordan, Tradd Moore
Chez Delcourt

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Auteur

Justin Jordan, Tradd Moore

Editeur

Delcourt

Genre

Comics Super-héros

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Luther Strode Intégrale

Justin Jordan, Tradd Moore

Paru le 02/07/2026

500 pages

Delcourt

45,50 €

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Scannez le code barre 9782413094654
9782413094654
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