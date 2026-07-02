Luther Strode Intégrale

Justin Jordan et Tradd Moore (Silver Surfer : Black , Doctor Strange : Fall Sunrise) sont aux commandes de ce récit complet, proposé en intégrale pour la première fois. Luther Strode est un ado geek tout à fait ordinaire jusqu'à ce qu'il s'inscrive à la "Méthode Hercule", un programme de musculation qui lui promet le corps de ses rêves. Mais les pouvoirs qu'il libère font de lui la cible d'une secte meurtrière aussi ancienne que l'humanité, lui coûtent presque tout et l'entraînent aux quatre coins du monde dans une lutte pour reprendre sa vie en main.