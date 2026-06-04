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Tour du monde

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Agenda scolaire 2026-2027 - Tour du monde - Rentrée des classes - Fourniture scolaire - Curiosités et animaux du monde Partez pour une véritable aventure avec cet agenda scolaire 20262027 pensé comme un tour du monde. Chaque ouverture de mois vous transporte grâce à 10 illustrations pleines pages, chacune dédiée à un continent ou à un élément naturel comme l'océan, pour un dépaysement immédiat. Au fil des pages, découvrez des photos et des illustrations pour découvrir des curiosités, des légendes et des animaux du monde entier pour les petits curieux. A l'intérieur, un dossier jeux spécial vacances (Toussaint & Noël) permet de s'évader même pendant les pauses scolaires. Un agenda inspirant, enrichissant et parfait pour vivre une année sous le signe de la découverte.

Par Millesima
Chez Millésima

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Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Tour du monde

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Paru le 04/06/2026

Millésima

11,50 €

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