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Le Jeu de la mort Tome 17

Sora

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" L'Attribution Erronée " est la théorie selon laquelle le cerveau confond peur et sentiment amoureux. Ici un professeur et une élève suicidaire vont se retrouver pris dans une relation pleine d'adrénaline. " Avant de mourir, ça ne te dit pas d'avoir une histoire d'amour avec moi ? " Mikoto Ochiai, souhaite se suicider en sautant du toit de son lycée suite à une déception amoureuse. Mais Jin Haiba, un professeur, l'en dissuade. Il lui propose de se mettre en danger en devenant son petit ami de substitution. L'adrénaline causée par cette relation inappropriée va alors les rapprocher dangereusement.

Par Sora
Chez Delcourt

|

Auteur

Sora

Editeur

Delcourt

Genre

Shojo/fille

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Le Jeu de la mort Tome 17

Sora

Paru le 02/07/2026

176 pages

Delcourt

7,29 €

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