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Mon agenda secret

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Agenda scolaire 2026-2027 - Mon agenda secret - Rentrée - Fourniture scolaire - illustrations colorées et girly - Agenda façon carnet secret Cet agenda coloré et tendance propose des espaces pour noter ses pensées, ses secrets, ses envies, ses idées, mais aussi ses sorties avec ses amies ou avec l'école, pour un agenda unique et personnel. On y retrouve également de nombreuses pages dédiées à l'organisation : calendrier mensuel, tracker, todo list, tâches à faire ou à terminer, événements, priorités... tout est réuni pour aider à planifier efficacement chaque semaine. A l'intérieur, retrouvez un dossier de jeux spécial vacances (Toussaint et Noël) pour se détendre et s'amuser, ainsi qu'un calendrier mensuel au début de chaque mois pour visualiser clairement son emploi du temps.

Par Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Mon agenda secret

Millesima

Paru le 04/06/2026

Millésima

11,50 €

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