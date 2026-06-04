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Chats et chatons

Millesima

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Agenda scolaire 2026-2027 - Chats et chatons - Rentrée des classes - Fourniture scolaire - Plus de 100 photos de chats Craquez pour l'agenda scolaire 20262027 spécial chats, l'agenda idéal pour accompagner les élèves tout au long de l'année avec douceur et organisation. A l'intérieur, les enfants trouveront un dossier de jeux pour s'amuser pendant les vacances de la Toussaint et de Noël, ainsi qu'un calendrier mensuel au début de chaque mois pour visualiser facilement leur emploi du temps. Pour les amoureux de félins, cet agenda regorge de plus de 100 photos de chats adorables, complétées par de petites infos ludiques disséminées au fil des pages. Il inclut aussi une doublepage spéciale "amis" pour noter les anniversaires et les petits mots des copains. Un agenda pratique, mignon et parfait pour rendre l'année scolaire plus agréable !

Par Millesima
Chez Millésima

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Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Chats et chatons

Millesima

Paru le 04/06/2026

Millésima

11,50 €

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Scannez le code barre 9782385431099
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