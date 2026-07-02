La Maison Saphir - Tome 01 (broché)

IL ETAIT UNE FOIS UN HOMME A LA BARBE BLEUE QUI AVAIT ASSASSINE SES EPOUSES... Descendante d'une lignée de sorcières mais dépourvue de véritable magie, Mallory Fontaine gagne sa vie en vendant de faux sorts et en organisant des visites guidées du célèbre manoir Saphir. On y aurait retrouvé les os de la première femme disparue de Bastien Saphir, dit Monsieur Le Bleu, accusé d'avoir assassiné trois de ses épouses avant d'être arrêté. Approchée par Armand, le charmant héritier des Saphir, qui lui offre une importante somme d'argent pour débarrasser sa demeure du fantôme de son ancêtre, Mallory voit là l'occasion de se remplir les poches. Lorsqu'un meurtre est commis, Mallory se retrouve mêlée à l'enquête malgré elle. Si la jeune femme espère toucher la récompense qui lui a été promise, elle devra percer tous les mystères qui entourent la famille Saphir. Mais rien ne la préparait à ce que le plus grand obstacle à sa réussite soit l'homme qui l'a précipitée dans cette aventure. Traduit de l'anglais par Gaspard Houi " Des fantômes pleins d'esprit, des héroïnes fougueuses et drôles vous assureront une lecture réjouissante ". Publishers Weekly