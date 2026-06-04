Cracovie En quelques jours 5ed

Toutes les clés pour découvrir Cracovie le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Cracovie, l'ancienne capitale de la Pologne, en quelques jours. La colline du Wawel, le Rynek souterrain, l'église Notre-Dame, le Collegium Maius, l'ancien quartier juif et sa Plac Nowy... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites à voir et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques, et toutes les infos pour organiser une excursion à Auschwitz-Birkenau ou à la mine de sel de Wieliczka. Des sections ciblées pour découvrir Cracovie selon ses envies : en famille, shopping, vie nocturne, culture juive, fêtes et festivals... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites et un index des rues pour faciliter les déplacements.