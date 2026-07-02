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Le cas George Kaplan

Arnaud Coutant

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Connu pour ses films mélangeant suspense, humour et action, Hitchcock a multiplié les références à l'identité dans de nombreux scénarios. Cet ouvrage a pour but d'étudier les différents films du cinéaste en mettant en avant sa conception de l'identité, dont il dénonce la fragilité dans une société juridique. Le jeu avec les apparences est l'occasion de mettre en avant les contradictions d'un concept pourtant central dans les échanges entre les individus. Hitchcock montre ainsi la fragilité du cadre juridique et, comme conséquence, les questions soulevées par l'instabilité juridique de l'identité.

Par Arnaud Coutant
Chez Editions Mare et Martin

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Auteur

Arnaud Coutant

Editeur

Editions Mare et Martin

Genre

Philosophie du droit

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Le cas George Kaplan

Arnaud Coutant

Paru le 02/07/2026

Editions Mare et Martin

30,00 €

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Scannez le code barre 9782386002762
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