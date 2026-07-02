Le cas George Kaplan

Connu pour ses films mélangeant suspense, humour et action, Hitchcock a multiplié les références à l'identité dans de nombreux scénarios. Cet ouvrage a pour but d'étudier les différents films du cinéaste en mettant en avant sa conception de l'identité, dont il dénonce la fragilité dans une société juridique. Le jeu avec les apparences est l'occasion de mettre en avant les contradictions d'un concept pourtant central dans les échanges entre les individus. Hitchcock montre ainsi la fragilité du cadre juridique et, comme conséquence, les questions soulevées par l'instabilité juridique de l'identité.