" Tu es la seule personne qui sache garder mon attention. Avec tous les autres, je pars dans tous les sens. Mais pas avec toi. Jamais avec toi". Gerard " Gibsie " Gibson, le garçon le plus effronté de Tommen, a toujours été un pitre, mais la plupart des gens ne voient pas ce qui se cache sous la surface. Hanté par des événements de son passé, il utilise l'humour pour y faire face, cachant ainsi sa véritable personnalité. Claire Biggs, l'incarnation même de la joie de vivre, a toujours aimé Gibsie, l'ami de son frère et son voisin préféré. Elle a toujours vu en lui cette facette que personne d'autre ne semble remarquer. Et elle est déterminée à apprivoiser son meilleur ami d'enfance au coeur sauvage. Lorsque les limites sont franchies, difficile de savoir si l'amitié entre Gibsie et Claire survivra. Va-t-elle se transformer en quelque chose de plus fort, ou vont-ils se perdre dans cette folie ?