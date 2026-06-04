La belle fête de l'été

Un album lumineux, tendre et poétique pour célébrer l'arrivée de l'été, la nature et l'amitié. Au petit matin, la forêt s'éveille. Aujourd'hui a lieu le jour le plus long de l'année. Hibou invite les animaux à se réunir et propose que chacun offre un petit présent pour un moment de partage et de joie collective. Ce conte magnifique, idéal pour accompagner les enfants dans la découverte des saisons, nous invite à découvrir le solstice d'été. Sa célébration a inspiré la tradition des feux de la Saint-Jean, symbole du retour de la lumière et d'une nature forte et généreuse. Les illustrations de Renata Liwska sont superbes et deux pages s'ouvrent en format panoramique. Du même auteur et illustrateur : la belle nuit de l'hiver.