L'Héritière stellaire - broché - Tome 01 (broché)

Une élue bénie par les étoiles. Un prince hanté par ses secrets. Un dieu prisonnier des ténèbres. Visiter la capitale du royaume est un rêve que Suraya pensait ne jamais toucher du doigt. Lorsqu'une lettre de la famille royale se glisse dans sa forge, elle croit d'abord à une erreur. Mais c'est bien son nom qui figure sur la missive la convoquant au palais de Kaldari. Elle a été sélectionnée comme potentielle fiancée pour le prince héritier Javed, et aucun refus ne sera toléré. A son arrivée à la cour, rien ne se passe comme elle l'avait imaginé. Sa rencontre avec Roshan, le fils bâtard du roi dont elle ne peut détourner le regard, et son altercation avec la reine l'ont bouleversée. Toutefois, c'est la découverte du réel objectif derrière ces fiançailles qui change tout : Javed serait à la recherche d'une jeune femme possédant en elle la magie stellaire. Quand le palais est attaqué par une milice rebelle, Suraya et Roshan n'ont d'autre choix que de fuir. Or, Roshan recèle ses propres secrets, et alors que leurs sentiments l'un envers l'autre grandissent, il est de plus en plus probable que Suraya soit celle que la couronne recherche... Traduit de l'anglais par Raphaëlle Pache RESERVE A UN PUBLIC AVERTI