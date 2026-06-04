Résidences d'auteurs et éducation artistique et culturelle

Cet ouvrage analyse les enjeux, conditions et effets de la mise en oeuvre des résidences d'auteurs en milieu scolaire, ainsi que des interactions entre auteurs, institutions culturelles et éducatives et publics sur les territoires du Grand Est, des Alpes-Maritimes et du Québec. L'éducation artistique et culturelle (EAC) est aujourd'hui largement reconnue comme indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Cette publication est issue d'un colloque dont l'objectif était d'interroger les enjeux professionnels, culturels et éducatifs du dispositif résidentiel en éducation artistique et culturelle sur différents territoires. Les contributions décrivent et analysent plus particulièrement les conditions et les effets des résidences d'auteurs en milieu scolaire. Comment la réalisation d'un projet littéraire se formalise-t-elle ? Quelles interactions se mettent en place entre professionnels de cultures différentes : écrivains, membres de la communauté éducative, partenaires culturels ? Le croisement de diverses perspectives des sciences humaines et sociales ainsi que la présence de différentes dimensions des territoires étudiés (Metz et Cannes, villes "100 % EAC" , Québec...) mettent en évidence les leviers multifactoriels et les limites de la mise en oeuvre des résidences en milieu scolaire. L'ouvrage pose enfin la question d'un dispositif émergent, la résidence d'auteur numérique, et des représentations qu'en ont de futurs enseignants. Carole Bisenius-Penin est professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et membre du Centre de recherche sur les médiations (Crem) et de l'OMEC (Observatoire des médiations culturelles, Montréal). Ses travaux portent principalement sur le dispositif résidentiel, les médiations culturelles, le patrimoine et les arts littéraires. Fabienne Rondelli est maîtresse de conférences en sciences du langage et membre du Centre de recherches sur les médiations (Crem). Ses derniers travaux interrogent la question de la médiation comme geste professionnel (du médiateur culturel comme de l'enseignant) permettant aux publics visés d'entrer dans le pacte symbolique et dans le partage des significations.