- Un univers mêlant magies élémentaires et des liens avec un bestiaire de créatures fantastiques. - Une saga pleine d'aventure, dans une quête d'acceptation et de compréhension de soi. - Une histoire sur la protection de la nature et la deconstruction des idées Dans un monde où les divinités de l'eau du feu et de l'électricité sont vénérées seuls certains élus sont touchés par le Lien d'Eapsou Choisis par des créatures marines ils deviennent Monstres Capitaines et son les seuls capables d'affronter la mer. Leah et Lieven, élevés chacun sur un continent différent, se lient tous les deux à un légendaire dragon de l'eau, créature aussi crainte que détestée. Une telle union n'avait pas existé depuis le premier Lien, forgé par Eapsou, le dieu des Mers, pour punir les hommes de leur brutalité. Projetés dans un univers inconnu, fait de complots, de trahisons et de terribles dangers, ces deux jeunes Monstres Capitaines que tout oppose doivent accepter un don aussi puissant que menaçant. Alors que Leah recherche le sanctuaire protecteur des dragons de l'eau avec son équipage, Lieven tente de survivre au Lien, le confrontant à une nouvelle vision du monde. Commence alors une quête sous tension pour faire éclater la vérité et s'opposer à l'ordre des Monstres Capitaines, dominé par le sanglant Xalili et sa horde de kelpies. Celui-ci est prêt à sacrifier dragons et Capitaines pour imposer sa loi sur les mers...