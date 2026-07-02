Transmission, narration et production de savoir

L'objectif de cet ultime ouvrage est, revenant sur un parcours d'écriture, de transmettre le cheminement de la pensée de l'autrice et ce qu'elle a voulu en dire au cours d'une carrière double, d'abord de psychologue clinicienne à l'Aide sociale à l'enfance, puis d'enseignante-chercheuse en Sciences de l'éducation à l'Université. Il présente ainsi une oeuvre de vie professionnelle de plus de quatre décennies. Au fil des pages et des expériences relatées à travers les 38 livres produits, nous verrons se mettre en place un fil rouge questionnant les pratiques de transmission au service de la formation et de la production de savoirs, qui pourront être mises à mal par le vécu de situations extrêmes faisant franchir les limites du dicible comme de l'audible. Au-delà des mots du titre, les conceptions-clés récurrentes de cette réflexion sont : clinique-dialogique, intergénérationnel, F1/F2/F3, insu, formation, pensée complexe, résilience, scordatura, trace. Les présentant à travers une unité thématique cet ouvrage, récit de formation entremêlant écriture de la recherche et recherche de l'écriture, peut être abordé sans avoir connaissance de l'oeuvre de l'autrice. Peut-être déclenchera-t-il quelques envies de lectures pour aller plus loin voire des pulsions d'écriture, pour qui l'abordera un crayon potentiel à la main... Et pour ceux qui auraient déjà lu certains ouvrages figurant en ces pages, la partie les évoquant constituera un rappel, avec un autre regard de l'auteur.