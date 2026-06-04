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#Roman francophone

Run, Boy, Run

Emily Kind

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Après la mort de son jumeau quand il avait douze ans, Naoya fugue à Tokyo et, pendant sept ans, s'abandonne à la violence des rues de la capitale. Jusqu'à ce qu'il soit contraint de quitter la ville pour se planquer loin des embrouilles. De retour dans sa ville natale, sa grand-mère lui pose un ultimatum : il doit tirer un trait sur son passé peu recommandable et reprendre une vie normale. Mais à peine arrivé à l'université, il tombe sur Manjiro Nanashima. Manjiro Nanashima, le capitaine aussi insupportable qu'arrogant de l'équipe de volley. Manjiro Nanashima, le garçon qui était fou amoureux de son jumeau disparu. Le choc est brutal. Parce qu'aucun des deux ne s'est remis de la mort d'Akane. Parce qu'ils ne se sont jamais supportés. Et la situation ne risque pas de s'arranger quand l'insolence de Naoya le pousse à intégrer l'équipe de volley de Manjiro...

Par Emily Kind
Chez Plumes du Web

|

Auteur

Emily Kind

Editeur

Plumes du Web

Genre

Romance sexy

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Run, Boy, Run

Emily Kind

Paru le 04/06/2026

Plumes du Web

18,90 €

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