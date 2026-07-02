Avec 32 jeux à reproduire sur une grille, ce bloc propose aux enfants de créer des motifs géométriques colorés et amusants. Chaque page encourage à observer, réfléchir et reproduire des modèles, tout en laissant libre cours à leur imagination. Une activité ludique et éducative qui développe la motricité fine, la concentration et la logique, tout en offrant des heures de plaisir créatif. Parfait pour les moments calmes à la maison ou en voyage ! Points forts : - Développe la motricité fine et la précision - Stimule la concentration et la logique - Favorise l'imagination et la créativité- Activité ludique et éducative