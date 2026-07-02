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Collectif, Grenouille

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Avec 32 jeux à reproduire sur une grille, ce bloc propose aux enfants de créer des motifs géométriques colorés et amusants. Chaque page encourage à observer, réfléchir et reproduire des modèles, tout en laissant libre cours à leur imagination. Une activité ludique et éducative qui développe la motricité fine, la concentration et la logique, tout en offrant des heures de plaisir créatif. Parfait pour les moments calmes à la maison ou en voyage ! Points forts : - Développe la motricité fine et la précision - Stimule la concentration et la logique - Favorise l'imagination et la créativité- Activité ludique et éducative

Par Collectif, Grenouille
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Collectif, Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

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Pixels

Collectif, Grenouille

Paru le 02/07/2026

32 pages

Grenouille éditions

4,99 €

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Scannez le code barre 9782384864010
9782384864010
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