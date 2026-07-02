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Cherche et Trouve

Collectif, Grenouille

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Avec 32 jeux de cherche et trouve, ce bloc de 32 pages plonge les enfants dans un univers plein de détails à explorer. Chaque page propose des scènes amusantes où ils doivent retrouver personnages, objets ou animaux cachés. Une activité ludique et stimulante, parfaite pour développer l'observation, la concentration et la patience. Idéal pour les moments calmes à la maison, en voyage ou à l'école, ce bloc garantit des heures de plaisir pour les petits curieux ! Points forts : - Développe l'observation et la concentration - Activité ludique et amusante - Idéal pour les moments calmes ou en voyage - Stimule la patience et l'attention aux détails - Convient aux enfants curieux et explorateurs

Par Collectif, Grenouille
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Collectif, Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

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Cherche et Trouve

Collectif, Grenouille

Paru le 02/07/2026

Grenouille éditions

4,99 €

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Scannez le code barre 9782384864003
9782384864003
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