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Empreintes culinaires et littéraires

Chan-yueh Liu, Min-xu Zhan

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Il existe un chemin de traverse pour comprendre Taïwan : ce n'est ni par ses cartes, ni par ses récits officiels que l'on y parvient, mais par ses nourritures racontées, par ces morceaux d'existence tissés dans les chairs du langage. Cinq textes, cinq nourritures, cinq écritures - et, au fil de ces pages, se dévoile une île, éclatée en fragments vivants. La nourriture devient dans chaque texte un foyer : foyer de mémoire, de désir, de rupture, de reconquête. Chaque écrivain, à sa manière, a inscrit dans un aliment non seulement son rapport intime au monde, mais aussi l'histoire mouvante de Taïwan elle-même - cette île qui ne cesse d'inventer, de perdre et de retrouver ses propres saveurs. La particularité de ces textes tient dans leur capacité à mêler l'extrêmement concret - un gâteau salé, un petit pain farci cuit au four, un bubble tea, une odeur mélangée des diverses nourritures, un morceau cru de porc - avec l'extrêmement abstrait : la mémoire, l'identité, le sentiment, le lien. Ils racontent des histoires où les goûts portent le poids de l'histoire, où la texture d'un plat trahit la texture d'une vie.

Par Chan-yueh Liu, Min-xu Zhan
Chez Hémisphères Editions

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Auteur

Chan-yueh Liu, Min-xu Zhan

Editeur

Hémisphères Editions

Genre

Asie

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Empreintes culinaires et littéraires

Chan-yueh Liu, Min-xu Zhan

Paru le 04/06/2026

216 pages

Hémisphères Editions

16,00 €

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