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#Roman francophone

Le bonheur commence avec des étincelles

Doré Aussi, Mélusine Pinson

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Entre amitié, désir et promesse d'évasion, un séjour en Corse réveille les rêves d'amour de trois amies. Mais une étincelle suffit-elle réellement à faire naître le bonheur ? L'été est enfin là. Pour Chloé, Laura et Anaïs, c'est le temps des vacances entre copines, direction la Corse ! Au programme : soleil, baignades dans les criques et soirées qui s'étirent. Lorsqu'un riche inconnu les invite à bord de son yacht, leur séjour prend une tournure inattendue. Fascinée, Chloé se laisse happer par cette rencontre, sous le regard attentif de ses amies. Très vite, derrière l'éclat des apparences, les certitudes vacillent. Entre désirs, doutes et remises en question, ce voyage pourrait bien les conduire là où elles ne s'attendaient pas : vers elles-mêmes. Autrice et conférencière, Mélusine Pinson aime s'amuser avec les codes du feel-good et des comédies romantiques. Elle se passionne pour les réflexions autour de l'amitié, de l'amour et de ses constructions sociales.

Par Doré Aussi, Mélusine Pinson
Chez Incartade(s) éditions

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Auteur

Doré Aussi, Mélusine Pinson

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Romance sexy

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Le bonheur commence avec des étincelles

Doré Aussi, Mélusine Pinson

Paru le 04/06/2026

232 pages

Incartade(s) éditions

8,95 €

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