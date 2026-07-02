Hentai Demon Huntress Tome 3

La chasse aux démons sexuels d'Eve et Lily touche à sa fin ! Deux cartes Seikô "textless" aléatoires à retrouver avec ce manga ! La formation de chasseuse de démons de Lily est achevée, Eve lui a tout appris. Ensemble, elles ont affronté les dangers les plus périlleux et " soumis " les pires créatures à leur sex-appeal débordant. Mais depuis le début, elles savent que rien ne sera gagné tant que le roi démon lui-même ne sera pas renvoyé en enfer. Ce dernier volume de la trilogie clôt l'aventure de nos deux héroïnes. Pour l'emporter, elles devront redoubler d'efforts et de libido ! Auteur des shõnen à succès Space Duck RG et Innermost, Redjet s'est lancé dans le manga érotique avec Hentai Demon Huntress, série érotico-horrifique pré publiée sur Internet. Il est également le dessinateur des Seikô Cards, qui accompagnent les parutions des ouvrages Seikô.