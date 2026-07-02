Transport logistique

81 fiches pour tout savoir sur le transport et la logistique : routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien, gestion des entrepôts, passage en plateforme, commerce international, douane. Cette 11e édition intègre de nombreuses mises à jour concernant entre autres : les contrats types citerne et transports exceptionnels ; la eCMR ; les obligations réglementaires pour les transports légers de plus de 2, 5 tonnes ; les dérogations exceptionnelles concernant le temps de conduite ; la restructuration du fret ferroviaire ; l'accès à la profession de transporteur fluvial ; la Convention de Montréal (aérien) : révision des limites de responsabilité ; la réforme des procédures douanières.