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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Transport logistique

Nadine Venturelli, Patrick Miani

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81 fiches pour tout savoir sur le transport et la logistique : routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien, gestion des entrepôts, passage en plateforme, commerce international, douane. Cette 11e édition intègre de nombreuses mises à jour concernant entre autres : les contrats types citerne et transports exceptionnels ; la eCMR ; les obligations réglementaires pour les transports légers de plus de 2, 5 tonnes ; les dérogations exceptionnelles concernant le temps de conduite ; la restructuration du fret ferroviaire ; l'accès à la profession de transporteur fluvial ; la Convention de Montréal (aérien) : révision des limites de responsabilité ; la réforme des procédures douanières.

Par Nadine Venturelli, Patrick Miani
Chez Le Génie éditeur

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Auteur

Nadine Venturelli, Patrick Miani

Editeur

Le Génie éditeur

Genre

BTS

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Transport logistique

Nadine Venturelli, Patrick Miani

Paru le 10/09/2026

Le Génie éditeur

16,00 €

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