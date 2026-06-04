Une jeune fille a disparu. Un loup rôde dans la garrigue. Une femme attend l'amour. Un homme marié fuit la solitude. Avec Le Butor étoilé , Sigolène Vinson signe un nouveau roman éco-poétique d'une sensibilité rare, où le drame des hommes et la catastrophe de la nature se valent et se répondent. Tapie dans les roseaux de Provence, une femme guette nuit et jour le chant d'un oiseau rare, le butor étoilé. Ce qu'elle cherche aussi dans ce paysage fait d'étangs et de collines, ce sont les traces de Dedou, une jeune fille du village qui a disparu, et l'amour d'un homme qui lui échappe. Navigant parmi les pins, elle dit l'attente et le désir, la solitude et le rêve, elle espère un retour et invoque un baiser. Mais les habitants s'inquiètent d'un loup qui rôde dans les parages, et Dedou ne rentre pas...