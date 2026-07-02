Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

BTS

Marjolaine Paolantonacci

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le livre collector pour les fans de BTS Ils sont sept artistes. Quand ils sont recrutés, ils ont 15 ans, 17 ans, voire 13 ans. Certains, comme Jimin, sont férus de danse, tandis que Suga, J-Hope ou RM ont déjà commencé à se faire connaître sur la scène underground coréenne. D'autres sont guidés là par hasard. Jin est repéré alors qu'il marche dans la rue. V accompagne un ami à l'audition du groupe encore en création, mais il est invité à monter sur scène par les membres du staff. A l'instar de Jungkook après avoir auditionné pour l'émission Superstar K, la plupart d'entre eux ont fait le pari risqué de rejoindre Big Hit Entertainment plutôt qu'une des trois principales agences de K-pop du pays. Treize ans après leurs débuts avec l'EP 2 Cool 4 Skool, sorti le 13 juin 2013, les membres de BTS sont devenus non seulement des stars de la K-pop, mais aussi des icônes de la pop. Ils sont l'un des visages de la Corée à l'international et l'une des voix de la jeunesse contemporaine. Et leurs fans leur rendent cet amour : l'ARMY est aujourd'hui l'une des communautés musicales parmi les plus soudées, les plus influentes et les plus massives au monde. Cependant, il est une chose à laquelle même BTS ne pouvait se soustraire : le service militaire coréen. C'est pourquoi les fans attendaient, depuis décembre 2022, le retour du groupe au complet. Ce comeback porte un nom : ARIRANG. Auteure passionnée par la K-pop et la culture asiatique, Marjolaine Paolantonacci retrace l'itinéraire unique du groupe BTS. Un livre écrit pour les ARMY par une ARMY.

Par Marjolaine Paolantonacci
Chez Editions Casa

|

Auteur

Marjolaine Paolantonacci

Editeur

Editions Casa

Genre

Variété internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BTS par Marjolaine Paolantonacci

Commenter ce livre

 

BTS

Marjolaine Paolantonacci

Paru le 02/07/2026

128 pages

Editions Casa

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380587067
9782380587067
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.