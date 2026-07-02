Le livre collector pour les fans de BTS Ils sont sept artistes. Quand ils sont recrutés, ils ont 15 ans, 17 ans, voire 13 ans. Certains, comme Jimin, sont férus de danse, tandis que Suga, J-Hope ou RM ont déjà commencé à se faire connaître sur la scène underground coréenne. D'autres sont guidés là par hasard. Jin est repéré alors qu'il marche dans la rue. V accompagne un ami à l'audition du groupe encore en création, mais il est invité à monter sur scène par les membres du staff. A l'instar de Jungkook après avoir auditionné pour l'émission Superstar K, la plupart d'entre eux ont fait le pari risqué de rejoindre Big Hit Entertainment plutôt qu'une des trois principales agences de K-pop du pays. Treize ans après leurs débuts avec l'EP 2 Cool 4 Skool, sorti le 13 juin 2013, les membres de BTS sont devenus non seulement des stars de la K-pop, mais aussi des icônes de la pop. Ils sont l'un des visages de la Corée à l'international et l'une des voix de la jeunesse contemporaine. Et leurs fans leur rendent cet amour : l'ARMY est aujourd'hui l'une des communautés musicales parmi les plus soudées, les plus influentes et les plus massives au monde. Cependant, il est une chose à laquelle même BTS ne pouvait se soustraire : le service militaire coréen. C'est pourquoi les fans attendaient, depuis décembre 2022, le retour du groupe au complet. Ce comeback porte un nom : ARIRANG. Auteure passionnée par la K-pop et la culture asiatique, Marjolaine Paolantonacci retrace l'itinéraire unique du groupe BTS. Un livre écrit pour les ARMY par une ARMY.