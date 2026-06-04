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Les Hommes de juillet

Romain Mauffrey

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28 juin 1914 - 28 juillet 1914. Ces 30 jours qui ont fait basculer le monde. 28 juin 1914. L'Europe apprend avec consternation l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo. Pourtant, à Paris, le président Raymond Poincaré réagit sans émotion : selon lui, l'incident sera vite oublié. Il se trompe. Car le vieil empereur d'Autriche-Hongrie, François-Joseph, veut punir cet attentat pour rétablir l'honneur de son empire en déclin. Ainsi débute ce terrible mois de juillet, où se noue jour après jour l'invraisemblable crise diplomatique qui va conduire à une guerre que pourtant personne ne souhaite. Au coeur des journées de juillet 1914, une douzaine d'hommes tiennent le sort de l'Europe entre leurs mains : l'empereur François-Joseph, le président Poincaré, le tsar Nicolas II, et leurs ministres et conseillers. Conciliabules, hésitations, aveuglements, vanités, états d'âmes... étonnants rouages de l'Histoire. Dans cette formidable fresque au style élégant et vif, l'auteur nous aide à mieux comprendre les coulisses de l'Histoire et comment tout peut basculer.

Par Romain Mauffrey
Chez Hervé Chopin éditions

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Auteur

Romain Mauffrey

Editeur

Hervé Chopin éditions

Genre

XXe siècle

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Les Hommes de juillet

Romain Mauffrey

Paru le 04/06/2026

Hervé Chopin éditions

19,50 €

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