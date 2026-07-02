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#Essais

Je suis provençal mais je me soigne

Philippe Blanchet Lunati, Lunati philippe Blanchet

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On pourrait croire qu'être provençal, c'est plutôt facile. Ca évoque des choses agréables, comme le soleil, la Méditerranée, les calanques, les oliviers, les champs de lavande, Pagnol et Daudet, l'accent chantant, les vacances, l'OM et la pétanque, des gens pittoresques comme des santons qui font partie du décor... Oui, c'est un peu ça la Provence. Mais il y en a une autre méconnue et très différente, celle des Provençaux, plurielle, à l'histoire difficile, que Philippe Blanchet Lunati nous révèle dans cet essai drôle, complet et érudit.

Par Philippe Blanchet Lunati, Lunati philippe Blanchet
Chez Héliopoles

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Auteur

Philippe Blanchet Lunati, Lunati philippe Blanchet

Editeur

Héliopoles

Genre

Histoire régionale

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Je suis provençal mais je me soigne

Philippe Blanchet Lunati, Lunati philippe Blanchet

Paru le 09/07/2026

Héliopoles

12,00 €

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