Je suis provençal mais je me soigne

On pourrait croire qu'être provençal, c'est plutôt facile. Ca évoque des choses agréables, comme le soleil, la Méditerranée, les calanques, les oliviers, les champs de lavande, Pagnol et Daudet, l'accent chantant, les vacances, l'OM et la pétanque, des gens pittoresques comme des santons qui font partie du décor... Oui, c'est un peu ça la Provence. Mais il y en a une autre méconnue et très différente, celle des Provençaux, plurielle, à l'histoire difficile, que Philippe Blanchet Lunati nous révèle dans cet essai drôle, complet et érudit.