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Buon appetito !

Maria Chiara Martinelli

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L'Italie ne se raconte pas seulement à travers ses trésors artistiques : elle se savoure. Buon appetito ! réunit le meilleur de la cuisine italienne dans un format simple, clair et séduisant, à travers 170 recettes authentiques : des grands classiques mondialement (de la lasagna au tiramisù) connus aux incontournables des tables de la Péninsule, sans oublier des plats liés aux traditions locales (de la carbonara romaine à la cassata sicilienne). Conçu pour les amateurs étrangers du Bel Paese, l'ouvrage propose aussi un panorama des produits régionaux, une sélection de produits typiques et les bases indispensables pour réussir sauces, pâtes et préparations majeures. Chaque recette est expliquée en détail, enrichie d'anecdotes et de conseils, y compris pour remplacer certains ingrédients hors d'Italie. Un livre pour découvrir, approfondir et varier les plaisirs de la table à l'italienne.

Par Maria Chiara Martinelli
Chez Gremese International

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Auteur

Maria Chiara Martinelli

Editeur

Gremese International

Genre

Guides gastronomiques

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Buon appetito !

Maria Chiara Martinelli

Paru le 10/09/2026

Gremese International

18,00 €

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