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Droit des sociétés de capitaux

Cheikh Abdou Wakhab Ndiaye

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Pourquoi constituer une société ? Comment constituer une société ? Comment fonctionne une société ? Comment prend fin une société ? A travers une étude des sociétés de capitaux (la société anonyme et la société par actions simplifiée), ce livre se veut une réponse à ces différentes interrogations. Sur le fondement des textes de loi (OHADA, UEMOA, COCC, etc.), de la jurisprudence (CCJA, Etats membres de l'OHADA, France) et de la doctrine, il est l'occasion d'une étude approfondie de ces deux formes sociales. L'intérêt, la naissance, la vie et la disparition des deux sociétés par action sont analysés pour offrir une compréhension et une maîtrise de leur utilité ainsi que de leur régime juridique. L'ouvrage est ainsi un creuset où se retrouvent des éclairages, des positions sur des controverses doctrinales ou des contradictions jurisprudentielles. Des préoccupations de la pratique y sont également exposées, avec des pistes de solutions. Il est alors une contribution dans la matérialisation de la volonté de l'OHADA d'offrir à ses membres un droit qui promeut le développement économique, un droit qui offre la possibilité aux entreprenants de réaliser leurs projets et, aux gouvernants, l'opportunité de bâtir des Etats prospères. .

Par Cheikh Abdou Wakhab Ndiaye
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Cheikh Abdou Wakhab Ndiaye

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit international privé

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Droit des sociétés de capitaux

Cheikh Abdou Wakhab Ndiaye

Paru le 04/06/2026

546 pages

Editions L'Harmattan

51,00 €

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Scannez le code barre 9782336621739
9782336621739
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