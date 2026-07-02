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Sociologie du sport

Jacques Defrance

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Comment comprendre le développement des sports depuis un siècle et demi ? Est-ce le signe d'un besoin physique ou d'une norme culturelle du monde industriel ? Qui pratique le sport et qui le regarde ? Marque t-il un regain de la violence ? Devient-il un repère universel dans un monde qui se globalise ? Est-il un support de distinction sociale ou un moyen de rapprocher et d'intégrer des individus ? En répondant à ces questions avec clarté et rigueur, ce livre fait apparaître sous un jour plus réaliste, nuancé et compréhensif un monde sportif habituellement présenté pour ses exploits ou ses scandales.

Par Jacques Defrance
Chez La Découverte

|

Auteur

Jacques Defrance

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

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Sociologie du sport

Jacques Defrance

Paru le 02/07/2026

128 pages

La Découverte

11,00 €

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