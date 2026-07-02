Sociologie du sport

Comment comprendre le développement des sports depuis un siècle et demi ? Est-ce le signe d'un besoin physique ou d'une norme culturelle du monde industriel ? Qui pratique le sport et qui le regarde ? Marque t-il un regain de la violence ? Devient-il un repère universel dans un monde qui se globalise ? Est-il un support de distinction sociale ou un moyen de rapprocher et d'intégrer des individus ? En répondant à ces questions avec clarté et rigueur, ce livre fait apparaître sous un jour plus réaliste, nuancé et compréhensif un monde sportif habituellement présenté pour ses exploits ou ses scandales.