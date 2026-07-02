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Les personnalités préférées des français - Les mots fléchés de Jujubier - Grille géante

Jujubier

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Votre grille géante de mots fléchés pour jouer en grand et voyager à travers l'univers des stars françaises depuis votre transat ! Testez vos connaissances sur les personnalités qui ont marqué la France, d'hier à d'aujourd'hui, en suivant les flèches de cette grille unique en son genre : un format XXL (90 x 78 cm) qui se remplit... et se replie avec des heures de plaisir en perspective. Des figures mythiques du cinéma aux grandes voix de la chanson ou de la radio, en passant par les visages populaires du petit écran, du web, du sport, évadez-vous ! La grille réunit des célébrités qui parlent autant aux nostalgiques qu'aux générations actuelles : des Vamps à Soprano, de Deneuve à Pierre Niney, de Difool à Squeezie, amusez-vous à les chasser dans la grille tels des paparazzis. Pas besoin d'être un virtuose des mots fléchés pour se lancer, tout le monde peut s'amuser et décoder les indices pour compléter la grille ! Jujubier, leur créateur, ne manque pas d'humour et d'esprit pour le plus grand bonheur de tous. Une idée cadeau originale et ludique qui ravira tous les amateurs de mots fléchés, les passionnés de culture française et les curieux qui aiment bronzer intelligents.

Par Jujubier
Chez Le Robert

|

Auteur

Jujubier

Editeur

Le Robert

Genre

Jeux

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Les personnalités préférées des français - Les mots fléchés de Jujubier - Grille géante

Jujubier

Paru le 02/07/2026

Le Robert

8,90 €

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