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Terres d'Ynuma T03 - L'Honorable juge Wonq

Nicolas Jarry

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Trois jours. C'est le temps que le juge Wonq et ses deux compagnons ont pour innocenter l'assassin présumé d'une jeune elfe. Passé ce délai, son grand-père, un seigneur de Kitanaë, mettra la région à feu et à sang... Le juge Wonq, son pantin et un Kugo au passé sanglant enquêtent sur le meurtre d'une jeune elfe. Trois jours pour laver un nom, trois nuits pour éviter la guerre et révéler la sombre vérité. Car au lever du quatrième soleil, le vieux seigneur réclamera justice, et la vallée entière brûlera.

Par Nicolas Jarry
Chez Soleil Productions

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Auteur

Nicolas Jarry

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantasy

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Terres d'Ynuma T03 - L'Honorable juge Wonq

Nicolas Jarry

Paru le 04/06/2026

56 pages

Soleil Productions

15,95 €

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Scannez le code barre 9782302106772
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