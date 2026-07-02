Piège dans la jungle

Bienvenue dans le village de Nano et Maffy où chaque bloc cache une monstrueuse aventure ! Les ennuis commencent : Nano et Maffi passent leurs vacances dans un village en bord de mer, et Nano se dispute aussitôt avec une fille du coin. Tous deux sont convaincus d'être plus forts et plus malins que l'autre. Partis à la recherche d'un temple secret dans la jungle pour prouver leur courage, les voilà maintenant égarés. La nuit tombe... et dans l'épaisseur des ténèbres rôdent monstres et bandits !