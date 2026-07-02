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#Roman jeunesse

Piège dans la jungle

Karl Olsberg, Philipp Ach

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Bienvenue dans le village de Nano et Maffy où chaque bloc cache une monstrueuse aventure ! Les ennuis commencent : Nano et Maffi passent leurs vacances dans un village en bord de mer, et Nano se dispute aussitôt avec une fille du coin. Tous deux sont convaincus d'être plus forts et plus malins que l'autre. Partis à la recherche d'un temple secret dans la jungle pour prouver leur courage, les voilà maintenant égarés. La nuit tombe... et dans l'épaisseur des ténèbres rôdent monstres et bandits !

Par Karl Olsberg, Philipp Ach
Chez Pocket

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Auteur

Karl Olsberg, Philipp Ach

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse (6 à 9 ans)

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Piège dans la jungle

Karl Olsberg, Philipp Ach trad. Nelly Ganancia

Paru le 02/07/2026

160 pages

Pocket

6,80 €

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