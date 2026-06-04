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Adorables animaux en punch needle

Faustine Duwicquet, Cathy Duwicquet

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Munissez-vous de vos aiguilles à puncher et de vos fils pour réaliser tous ces ravissants animaux ! Le punch needle est une technique facile à apprendre, amusante, et qui ne requiert que peu de matériel. Destiné autant aux débutants qu'aux personnes plus expérimentées, ce livre contient toutes les instructions étape par étape de chaque projet, ainsi que les informations nécessaires pour bien choisir ses aiguilles, ses fils et ses tambours. Vous y trouverez également des transferts thermocollants et les gabarits de ces 20 adorables animaux pour vous lancer sans difficulté dans la réalisation de ces merveilleuses créations !

Par Faustine Duwicquet, Cathy Duwicquet
Chez Le Temps Apprivoisé (LTA)

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Auteur

Faustine Duwicquet, Cathy Duwicquet

Editeur

Le Temps Apprivoisé (LTA)

Genre

Techniques artistiques

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Adorables animaux en punch needle

Faustine Duwicquet, Cathy Duwicquet trad. Agathe Larouche

Paru le 04/06/2026

128 pages

Le Temps Apprivoisé (LTA)

19,90 €

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