Adorables animaux en punch needle

Munissez-vous de vos aiguilles à puncher et de vos fils pour réaliser tous ces ravissants animaux ! Le punch needle est une technique facile à apprendre, amusante, et qui ne requiert que peu de matériel. Destiné autant aux débutants qu'aux personnes plus expérimentées, ce livre contient toutes les instructions étape par étape de chaque projet, ainsi que les informations nécessaires pour bien choisir ses aiguilles, ses fils et ses tambours. Vous y trouverez également des transferts thermocollants et les gabarits de ces 20 adorables animaux pour vous lancer sans difficulté dans la réalisation de ces merveilleuses créations !