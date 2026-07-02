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#Polar

Cataclysmes

James Rollins

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Dans les profondeurs de l'océan, la menace gronde... Lorsqu'une station de recherche internationale située au large de l'Australie découvre un étrange corail bioluminescent, l'excitation de ses membres est à son comble : cette espèce pourrait bien être la clé de la sauvegarde des océans du monde entier. Mais cet organisme prometteur pour l'avenir de la science est au centre de nombreux enjeux géopolitiques, et ce succès entraîne une attaque de la station par un groupe armé masqué, qui provoque une série de catastrophes naturelles dans la zone. L'enchaînement de tremblements de terre massifs, éruptions volcaniques et tsunamis meurtriers annonce un cataclysme encore plus grand : une menace en sommeil depuis des millénaires s'agite à des kilomètres sous la surface de l'océan. Pour tenter de comprendre l'origine de ces phénomènes et espérer les endiguer, le commandant Gray Pierce devra creuser au plus profond de la mythologie aborigène...

Par James Rollins
Chez Pocket

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Auteur

James Rollins

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Cataclysmes

James Rollins trad. Leslie Boitelle

Paru le 02/07/2026

672 pages

Pocket

10,70 €

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