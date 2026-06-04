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#Roman francophone

Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux

Martha Hall Kelly

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Septembre 1939 : les hordes nazies déferlent sur la Pologne. Commence alors, pour trois femmes que tout oppose, un terrible et rigoureux hiver... Il y a Caroline, d'abord. L'ancienne actrice américaine vit dans l'opulence, mais la guerre en Europe va bouleverser tout son quotidien... Kasia ensuite, cette jeune Polonaise qui rentre en Résistance, au péril de sa vie et de celles des siens. Herta, enfin, que son ambition dévorante jettera parmi les monstres - au point de s'y conformer. Toutes trois l'ignorent encore mais elles ont rendez-vous, au plus noir de l'hiver : au camp de Ravensbrück... Un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes à changer l'Histoire à travers la quête de l'amour, de la liberté et des deuxièmes chances.

Par Martha Hall Kelly
Chez Pocket

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Auteur

Martha Hall Kelly

Editeur

Pocket

Genre

XXe siècle

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Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux

Martha Hall Kelly trad. Géraldine d' Amico

Paru le 04/06/2026

672 pages

Pocket

5,00 €

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Scannez le code barre 9782266363235
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