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La Société de l'Archange

James Rollins

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Ce qui était perdu depuis des siècles n'aurait jamais dû être retrouvé. L'exécution d'un archiviste du Vatican à Moscou met au jour une conspiration vieille de trois siècles liée à la mystérieuse Bibliothèque d'or des tsars, un trésor de savoir disparu depuis des générations. Avant de mourir, en effet, l'homme est parvenu à transmettre un message codé annonçant une menace aux conséquences catastrophiques. Chargée d'enquêter, la Sigma Force, dirigée par le commandant Gray Pierce, se retrouve entraînée de la Russie à l'Arctique. Alors que les tensions religieuses et géopolitiques s'intensifient et que les grandes puissances s'affrontent pour s'approprier ce secret, l'équipe doit découvrir la vérité sur une civilisation perdue et un trésor mystérieux qui pourrait sauver la planète... ou la détruire. Traduit de l'anglais par Leslie Boitelle-Tessier

Par James Rollins
Chez Fleuve Noir

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Auteur

James Rollins

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

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La Société de l'Archange

James Rollins trad. Leslie Boitelle, Leslie Boitelle-Tessier

Paru le 02/07/2026

544 pages

Fleuve Noir

23,95 €

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