La Société de l'Archange

Ce qui était perdu depuis des siècles n'aurait jamais dû être retrouvé. L'exécution d'un archiviste du Vatican à Moscou met au jour une conspiration vieille de trois siècles liée à la mystérieuse Bibliothèque d'or des tsars, un trésor de savoir disparu depuis des générations. Avant de mourir, en effet, l'homme est parvenu à transmettre un message codé annonçant une menace aux conséquences catastrophiques. Chargée d'enquêter, la Sigma Force, dirigée par le commandant Gray Pierce, se retrouve entraînée de la Russie à l'Arctique. Alors que les tensions religieuses et géopolitiques s'intensifient et que les grandes puissances s'affrontent pour s'approprier ce secret, l'équipe doit découvrir la vérité sur une civilisation perdue et un trésor mystérieux qui pourrait sauver la planète... ou la détruire. Traduit de l'anglais par Leslie Boitelle-Tessier