La femme du serial killer

Un cottage charmant. Un jeune couple adorable. Et bientôt, une suspicion de meurtre. Lui est suspect. Mais est-elle innocente ? Il y a deux ans, Beth et Tom Hardcastle tombaient amoureux d'un joli cottage au toit de chaume et décidaient de quitter Londres pour s'installer à la campagne. Depuis, Tom fait chaque jour le trajet en train pour aller travailler à la City, tandis que Beth tient le coffee-shop qu'elle a ouvert dans le village et s'occupe de Poppy, leur fillette de trois ans. Beth et Tom forment un couple idéal, qu'envient leurs voisins et amis. Jusqu'à ce jour où deux policiers viennent sonner à leur porte...