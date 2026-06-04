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Les trois crimes de Noël ; Le profil de l'assassin

Christian Jacq

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La suite des aventures de l'intrépide et incollable inspecteur Higgins Les trois crimes de Noël , tome 3 La nuit de Noël, le froid, un manoir perdu au coeur de la vieille Angleterre. Un étrange musée peuplé de chefs-d'oeuvre rassemblés par un aristocrate excentrique, mort dix ans plus tôt. Une mort suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres, celles de ses hôtes invités à connaître enfin son testament. Parmi eux, l'ex-inspecteur-chef Higgins, ami du Lord défunt. Son cadeau de Noël ? Trois crimes, et la mort qui rôde. Le profil de l'assassin , tome 4 Un prédateur. Un prédateur qui ne chasse qu'un type de proie, les jeunes femmes brunes qu'il considère comme coupables, ne méritant pas de vivre. L'important, c'est le protocole. Il ne tue pas n'importe comment, mais selon une méthode rigoureuse et un rituel implacable. Ce dernier s'accompagne de multiples indices, qui devraient permettre de remonter facilement jusqu'à l'assassin. Mais tel n'est pas le cas... Et même si son profil est scientifiquement établi, c'est l'impasse. A Higgins d'intervenir, pour que l'insaisissable prédateur ne continue pas à frapper.

Par Christian Jacq
Chez Pocket

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Auteur

Christian Jacq

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Les trois crimes de Noël ; Le profil de l'assassin

Christian Jacq

Paru le 04/06/2026

560 pages

Pocket

10,00 €

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