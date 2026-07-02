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Codeck Challenge : Droit constitutionnel

Collectif, Prépa Dalloz

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100 cartes pour tester vos connaissances en droit constitutionnel ! Plongez au coeur du Droit constitutionnel avec 100 cartes "questions-réponses' conçues pour booster vos connaissances en un temps record ! Lancez-vous dans une course contre la montre et identifiez vos forces comme vos axes de progression, seul ou entre amis. Explorez de manière ludique les grands piliers du droit constitutionnel : - Sources du droit constitutionnel & hiérarchie des normes - Institutions de la Ve République - Fonctionnement des pouvoirs publics - Libertés et droits fondamentaux Révisez autrement, défiez votre entourage et transformez chaque partie en un entraînement efficace. Relèverez-vous le Codeck Challenge ? A vos cartes !

Par Collectif, Prépa Dalloz
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Collectif, Prépa Dalloz

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des obligations

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Codeck Challenge : Droit constitutionnel

Collectif, Prépa Dalloz

Paru le 02/07/2026

Editions Dalloz

14,90 €

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