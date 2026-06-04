Le crime de la momie ; L'assassin de la Tour de Londres

Les deux premières enquêtes de l'inspecteur Higgins réunies en poche Le crime de la momie , tome 1 Il faut toujours se méfier des momies ! Belle, jeune et riche, Frances Mortimer, épouse d'un brillant égyptologue du British Museum, promis aux plus hautes fonctions, a tout pour être heureuse. Mais ne mènerait-elle pas une double vie, ne cacherait-elle pas d'inavouables secrets ? Elle aurait dû éviter de croiser le chemin d'une momie particulièrement dangereuse, une rencontre qui ne devait rien au hasard. Confronté au crime parfait, Higgins possède néanmoins un avantage : il se méfie des momies. L'assassin de la Tour de Londres , tome 2 Malgré un temps exécrable, une belle cérémonie pour l'investiture du nouveau gouverneur de la Tour de Londres. Poste envié, en dépit du caractère sinistre de cette ancienne prison où furent suppliciés tant d'hommes et de femmes. Une belle cérémonie gâchée par un spectre qui brandit une tête tranchée. Dans un labyrinthe de mensonges, comment identifier l'assassin ? Les corbeaux de la Tour de Londres ne sont-ils pas les seuls à connaître la vérité ?