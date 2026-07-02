L'essentiel du droit du commerce international dans une perspective simplifiée. Le droit du commerce international a traditionnellement pour fonction de fixer les règles applicables aux opérateurs et aux opérations du commerce international . Avec la mondialisation des échanges, il a pris une importance considérable. Ce Mémento envisage l'essentiel de cette discipline dans une perspective pédagogique et simplifiée. Il s'adresse essentiellement aux étudiants qui souhaitent disposer d'une synthèse claire et actualisée, mais aussi à tous ceux qui découvrent la matière . Sont successivement développés : l'originalité du droit du commerce international , les opérateurs du commerce international , les opérations du commerce international.