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#Roman francophone

Jayne Swift

Minette Walters

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Dans l'Angleterre du XVIIe siècle, une jeune femme médecin se retrouve au coeur d'une guerre civile sanglante entre royalistes et parlementaires. Dorset, 1642. La guerre civile qui oppose royalistes et parlementaires fait rage et rares sont ceux qui optent pour la neutralité. Jayne Swift en fait partie. Médecin de formation, elle a fait le choix audacieux de soigner malades et blessés, quel que soit leur camp. C'est sur la route de Dorchester, où l'attendent sa cousine et son fils gravement malade, qu'elle fait la rencontre de William Harrier, un jeune homme à qui tout l'oppose. Mais leurs chemins ne cessent de se croiser et William ressurgit aux côtés de Jayne chaque fois qu'elle se trouve dans une situation périlleuse. Qui est cet homme dont elle ignore tout ? Quel avenir le destin leur réserve-t-il en cette période si troublée ?

Par Minette Walters
Chez Pocket

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Auteur

Minette Walters

Editeur

Pocket

Genre

Romans historiques

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Jayne Swift

Minette Walters trad. Odile Demange

Paru le 04/06/2026

640 pages

Pocket

10,70 €

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