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Mes histoires à l’école MS

Emilie Forny

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Deux histoires et plein d'activités pour accompagner l'enfant dans sa vie à l'école et aborder les apprentissages de Moyenne section Des textes rassurants dans lesquels l'enfant peut facilement s'identifier, associés à des activités ludiques, pour aborder en douceur l'école et ses apprentissages Deux histoires en lien avec la vie quotidienne de l'enfant à l'école La récré Youpi, c'est la récré ! Mattia et ses amis sortent à toute allure : ils ont hâte de s'amuser tous ensemble. Pendant la récré, il se passe plein de choses : on rit, on joue, on se dispute... on apprend à vivre ensemble. La sortie en forêt C'est le moment du départ. Tous les enfants sont à l'heure, avec leur petit sac à dos pour le pique-nique. Rien de tel qu'une sortie en forêt pour jouer les petits explorateurs : il y a tant à observer ! Des activités au fil de l'histoire pour revoir les apprentissages de l'année Chaque histoire, illustrée par de grandes images, est le support d'activités pour revoir le programme de l'année. - Graphisme - Ecriture - Maths - Langage - Lecture - Découverte du monde + Des coloriages + L'imagier des mots de l'histoire + Un abécédaire + Un mémo des nombres

Par Emilie Forny
Chez Magnard

|

Auteur

Emilie Forny

Editeur

Magnard

Genre

Multi-matières

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Mes histoires à l’école MS

Emilie Forny

Paru le 02/07/2026

48 pages

Magnard

4,90 €

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