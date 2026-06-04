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#Roman francophone

Lady Orgueil et Mister Préjugés

Bianca Marconero

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Une réinterprétation contemporaine et pleine de panache d' Orgueil et Préjugés , pour les connaisseurs de Jane Austen et les amateurs de romances piquantes ! C'est une vérité reconnue qu'une femme épanouie n'a pas besoin d'amour. C'est du moins ce dont est convaincue Eloïse Darcy, directrice éditoriale de Pemberly Press, à laquelle elle dédie tout son temps. C'était compter sans Chantal Bingley, son amie, qui la force à partir quelques jours à Netherfield, le lieu de leurs vacances d'enfance. Plus que des souvenirs, Eloïse y retrouve la famille Bennet, dont William, l'aîné, avec qui elle préfère garder ses distances. D'autant qu'il est exactement comme dans ses souvenirs : vantard, grossier et plein de préjugés. Alors pourquoi une attirance aussi irrépressible surgit-elle chaque fois qu'ils se retrouvent proches l'un de l'autre ? Une réinterprétation d' Orgueil et préjugés originale et délicate ! Traduit de l'italien par Emilie Pisaniello TW : scènes à caractère sexuel explicites Hate to love Grumpy x sunshine

Par Bianca Marconero
Chez Pocket

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Auteur

Bianca Marconero

Editeur

Pocket

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Lady Orgueil et Mister Préjugés

Bianca Marconero trad. Emilie Pisaniello

Paru le 04/06/2026

704 pages

Pocket

10,30 €

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