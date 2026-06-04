Lady Orgueil et Mister Préjugés

Une réinterprétation contemporaine et pleine de panache d' Orgueil et Préjugés , pour les connaisseurs de Jane Austen et les amateurs de romances piquantes ! C'est une vérité reconnue qu'une femme épanouie n'a pas besoin d'amour. C'est du moins ce dont est convaincue Eloïse Darcy, directrice éditoriale de Pemberly Press, à laquelle elle dédie tout son temps. C'était compter sans Chantal Bingley, son amie, qui la force à partir quelques jours à Netherfield, le lieu de leurs vacances d'enfance. Plus que des souvenirs, Eloïse y retrouve la famille Bennet, dont William, l'aîné, avec qui elle préfère garder ses distances. D'autant qu'il est exactement comme dans ses souvenirs : vantard, grossier et plein de préjugés. Alors pourquoi une attirance aussi irrépressible surgit-elle chaque fois qu'ils se retrouvent proches l'un de l'autre ? Une réinterprétation d' Orgueil et préjugés originale et délicate ! Traduit de l'italien par Emilie Pisaniello TW : scènes à caractère sexuel explicites Hate to love Grumpy x sunshine