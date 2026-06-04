Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Le petit caporal

Yann Zolets

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les services de renseignement français ont vent d'une infiltration russe. Entre traques trahisons, la chasse à l'homme est ouverte. Un thriller d'espionnage qui nous plonge dans le monde opaque des services secrets. Alors qu'un submersible russe échappe mystérieusement à la poursuite d'un sous-marin français, la capitaine Demoreno découvre des anomalies dans les rapports de traque. Rejointe par un agent de renseignement en poste au Kazakhstan, ils navigueront ensemble dans un labyrinthe de trahisons et de manipulations, théâtre de l'opération poutinienne de déstabilisation de la France de Macron du nom de " Petit caporal ". " Le Petit caporal de Yann Zolets va réveiller le fan du Bureau des légendes qui est en vous. " Les Echos

Par Yann Zolets
Chez 10/18

|

Auteur

Yann Zolets

Editeur

10/18

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit caporal par Yann Zolets

Commenter ce livre

 

Le petit caporal

Yann Zolets

Paru le 04/06/2026

456 pages

10/18

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264088628
9782264088628
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.