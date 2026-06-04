Les services de renseignement français ont vent d'une infiltration russe. Entre traques trahisons, la chasse à l'homme est ouverte. Un thriller d'espionnage qui nous plonge dans le monde opaque des services secrets. Alors qu'un submersible russe échappe mystérieusement à la poursuite d'un sous-marin français, la capitaine Demoreno découvre des anomalies dans les rapports de traque. Rejointe par un agent de renseignement en poste au Kazakhstan, ils navigueront ensemble dans un labyrinthe de trahisons et de manipulations, théâtre de l'opération poutinienne de déstabilisation de la France de Macron du nom de " Petit caporal ". " Le Petit caporal de Yann Zolets va réveiller le fan du Bureau des légendes qui est en vous. " Les Echos