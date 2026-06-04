L'écho des ruines - Une enquête du commissaire Oppenheimer

1949. Une sombre découverte dans les décombres de Berlin met au jour secrets et trahisons. Février 1949 : le pont aérien se poursuit, Berlin est divisée et deux polices s'affrontent désormais, dans les bureaux comme sur le terrain. Dans ce contexte tendu, le commissaire Oppenheimer, qui a rejoint la police de Berlin-Ouest, est appelé dans une décharge : le corps d'un receleur notoirement connu y a été enseveli. Une rapide recherche sur les lieux va mettre au jour deux autres cadavres, et il est évident que les trois hommes ont été froidement exécutés. Aidé par ses collègues, Oppenheimer se lance sur la piste d'un gang de jeunes voyous qui tente, dans la plus grande des violences, de faire main basse sur la ville. Son leader, Jo, n'est d'ailleurs pas un inconnu pour le commissaire, qui voit ainsi les fantômes du passé ressurgir. Il va également comprendre que même au sein de la police, nul n'est à l'abri, du crime organisé comme de la politique. Un nouveau polar captivant qui explore les conséquences dévastatrices de la guerre sur la société allemande et met en lumière la montée de la criminalité et la lutte pour la survie dans un environnement chaotique. Traduit de l'allemand par Joël Falcoz