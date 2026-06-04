Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Le Prince et le stratège

Armand Cabasson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
XVe siècle, Svestina. Une série de meurtres met en danger la cité, déjà secouée par les tensions politiques. Mais l'ennemi vient-il vraiment de l'extérieur ? Côte dalmate, XVe siècle. La petite cité-Etat Svestina est secouée par les problèmes politiques régionaux, prise entre son alliance avec Venise, leur défaite contre l'empire ottoman, et la forte influence de la ligue dalmate. Son prince, Cesare Galazzo, rêve d'une société idéale. Un rêve partagé par son stratège Luppo Scutari, mais que les tensions politiques mettent à mal : alors qu'un mystérieux " Hermès " accuse le prince d'un crime, divers meurtres d'importantes personnalités politiques se succèdent au sein de la cité. L'enquête est confiée à Scutari et au capitaine de la garde prétorienne, en dépit de l'inimitié des deux hommes, tandis que le prince occupe le devant de la scène avec la construction d'une somptueuse église. Alors que les masques tombent et que les secrets se dévoilent, Scutari réalise que la société idéale dont il rêvait avec son prince est compromise. Jusqu'où est-il possible d'aller pour réaliser ses idéaux sans les corrompre ? Dans ce polar où l'intrigue politique devient un jeu d'échecs, Armand Cabasson nous plonge dans une autre époque et nous met face au miroir du Prince de Machiavel. Un thriller haletant qui interroge sur l'hubris humain, la légitimité politique, les ambitions et les idéaux de chacun.

Par Armand Cabasson
Chez 10/18

|

Auteur

Armand Cabasson

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Prince et le stratège par Armand Cabasson

Commenter ce livre

 

Le Prince et le stratège

Armand Cabasson

Paru le 04/06/2026

306 pages

10/18

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264086464
9782264086464
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.