Le Prince et le stratège

XVe siècle, Svestina. Une série de meurtres met en danger la cité, déjà secouée par les tensions politiques. Mais l'ennemi vient-il vraiment de l'extérieur ? Côte dalmate, XVe siècle. La petite cité-Etat Svestina est secouée par les problèmes politiques régionaux, prise entre son alliance avec Venise, leur défaite contre l'empire ottoman, et la forte influence de la ligue dalmate. Son prince, Cesare Galazzo, rêve d'une société idéale. Un rêve partagé par son stratège Luppo Scutari, mais que les tensions politiques mettent à mal : alors qu'un mystérieux " Hermès " accuse le prince d'un crime, divers meurtres d'importantes personnalités politiques se succèdent au sein de la cité. L'enquête est confiée à Scutari et au capitaine de la garde prétorienne, en dépit de l'inimitié des deux hommes, tandis que le prince occupe le devant de la scène avec la construction d'une somptueuse église. Alors que les masques tombent et que les secrets se dévoilent, Scutari réalise que la société idéale dont il rêvait avec son prince est compromise. Jusqu'où est-il possible d'aller pour réaliser ses idéaux sans les corrompre ? Dans ce polar où l'intrigue politique devient un jeu d'échecs, Armand Cabasson nous plonge dans une autre époque et nous met face au miroir du Prince de Machiavel. Un thriller haletant qui interroge sur l'hubris humain, la légitimité politique, les ambitions et les idéaux de chacun.