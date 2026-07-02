Maths 1re Spécialité

Le livre pour réviser les Maths en 1re avec la chaîne YouTube d'Yvan Monka m@ths et tiques Cours, Exos, Méthodes pour ton année de première ! Enseignement de spécialité Ce livre est conçu comme un guide pour organiser les ressources vidéos de la chaîne et t'aider dans tes apprentissages. Tout est construit selon un parcours progressif comprenant pour chaque chapitre un cours complet et de nombreux exercices. Pour t'entraîner sur chaque point du programme de 1re, il suffit de flasher les QR codes présents tout au long de l'ouvrage.