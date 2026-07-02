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#Roman jeunesse

Comme une grenouille !

Kemoun hubert Ben, Régis Faller, Hubert Ben Kemoun

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Un mensonge, une piscine et beaucoup de pression : une histoire drôle et touchante sur le courage d'avouer. Pour être dans le même groupe que ses copains à la piscine, Nico affirme qu'il est un très bon nageur. Problème : il ne sait pas nager. Pas du tout. Il ne lui reste que quelques jours pour apprendre à se débrouiller... ou pour trouver le courage de dire la vérité. Mais à la piscine, Nico découvre qu'il n'est peutêtre pas le seul à avoir fait semblant. Entre stress, entraide et situations cocasses, l'aventure prend une tournure inattendue.

Par Kemoun hubert Ben, Régis Faller, Hubert Ben Kemoun
Chez Nathan

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Auteur

Kemoun hubert Ben, Régis Faller, Hubert Ben Kemoun

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Comme une grenouille !

Kemoun hubert Ben, Régis Faller, Hubert Ben Kemoun

Paru le 02/07/2026

32 pages

Nathan

6,20 €

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Scannez le code barre 9782095066321
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