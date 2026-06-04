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L'atelier de pâtisserie

Cocon Zakka

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Un concept inédit : un adorable poster à décorer avec près de 300 stickers ! Détendez-vous en collant des stickers sur une adorable scène de fabrication de gâteaux ! Dans une jolie pâtisserie, de petits animaux mignons s'affairent pour réaliser et déguster de délicieux gâteaux. Retrouvez-les dans cette boîte poster avec : - un poster grand format (49 x 55 cm), imprimé en couleurs - 7 planches de stickers sweet & cosy pour décorer votre poster - le modèle finalisé pour vous guider

Par Cocon Zakka
Chez Solar

|

Auteur

Cocon Zakka

Editeur

Solar

Genre

Coloriages adultes

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L'atelier de pâtisserie

Cocon Zakka

Paru le 04/06/2026

Solar

12,90 €

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Scannez le code barre 9782263195846
9782263195846
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