L'atelier de pâtisserie

Un concept inédit : un adorable poster à décorer avec près de 300 stickers ! Détendez-vous en collant des stickers sur une adorable scène de fabrication de gâteaux ! Dans une jolie pâtisserie, de petits animaux mignons s'affairent pour réaliser et déguster de délicieux gâteaux. Retrouvez-les dans cette boîte poster avec : - un poster grand format (49 x 55 cm), imprimé en couleurs - 7 planches de stickers sweet & cosy pour décorer votre poster - le modèle finalisé pour vous guider